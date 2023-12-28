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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 07:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 07:28
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        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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