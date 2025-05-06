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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor - 6 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 06.05.2025 - 07:34
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        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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