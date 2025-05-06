Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.