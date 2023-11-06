YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı| Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün

YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı| Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 25° Ankara Güneşli 22° İzmir Güneşli 26° Antalya Kısmen Güneşli 24° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 24° Adana Parçalı Bulutlu 27° Diyarbakır Güneşli 23° Gaziantep Kısmen Güneşli 24° Ağrı Güneşli 16°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.