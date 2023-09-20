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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Toroslar'da yağmur geçişleri beklenirken diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 07:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:21
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Bulutlu 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #meteoroloji
        #kuraklık
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