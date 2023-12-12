Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

REKLAM advertisement1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 12° Ankara Kısmen Güneşli 11° İzmir Kısmen Güneşli 16° Antalya Parçalı bulutlu 17° Trabzon Kısmen Güneşli 16° Bursa Kısmen Güneşli 9° Adana Kısmen Güneşli 17° Diyarbakır Parçalı bulutlu 14° Gaziantep Yağmurlu 13° Ağrı Parçalı bulutlu 6°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.