SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka eylül ayı toplantısında haftalık repo faizini 325 baz puan beklentilerin üzerinde indirerek yüzde 16.50 seviyesine çekti. Beklenti 275 baz puan indirim yönündeydi. Beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin ardından Dolar/TL 5.75 seviyesinden 5.68'e indi.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekildi. "Parasal sıkılığın düzeyi enflasyondaki düşüşü sürekli kılacak şekilde belirlenecek" denilen açıklamada mevcut para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

YILSONU ENFLASYONU TEMMUZ RAPORUNDAKİ TAHMİNİN ALTINDA KALABİLİR

Banka yıl sonu enflasyonunun temmuz ayı enflasyon raporundaki tahminin biraz altında kalabileceğini kaydetti.

'MEVCUT PARA POLİTİKASI DURUŞU HEDEFLENEN DEZENFLASYON PATİKASIYLA UYUMLU'

Para Politikası Kurulu 'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirilmesine karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir.

Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır.

Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME DEVAM ETMEKTE

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir.

Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

PARA POLİTİKASINDAKİ TEMKİNLİ DURUŞUN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKMEKTE

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

TEMMUZ AYINDA FAİZİ 425 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

TCMB, 25 Temmuz'daki toplantısında politika faizinde 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş, 1 hafta vadeli repo faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 düzeyine çekmişti.

Yıllık enflasyon, beklentilerin ötesinde hızlı gerileyerek Ağustos'ta yüzde 15.01'e inmiş, orta vadeli enflasyon beklentilerinde de belirgin gerileme eğiliminin devam etmesi nedeniyle faizlerle 250 baz puan ile 275 baz puan arasında yeni bir indirim yapılabileceği beklentisi oluşmuştu.