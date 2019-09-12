dolarda son durum

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun(PPK) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez'in kararı öncesi dün, dolar/TL 5.75'ten 5.79'a yükselmişti. Dolar 5.80 lirayı zorlasa da bu seviyeyi aşamadı ve gelen satışlarla yeniden 5.75 liraya geriledi.
Dolar/TL yeni güne de 5.7595 seviyesinden başladı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının kur üzerinde etkili olacak. Analistler PPK'dan 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. Bu beklentinin çok üzerinde veya altında bir indirim gelmesi veya faizlere dokunulmaması durumunda piyaslarda büyük hareketlilikler yaşanabilir. Merkez, bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmişti.
YURTDIŞINDA ECB VE ABD ENFLASYONUNA BAKILACAK
Bunun yannda yurtdışında da Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) saat 14.45'te gelecek kararlara bakılacak. ECB'nın özellikle de aralık ayında son verdiği varlık alımlarına yeniden başlayacağını açıklaması bekleniyor. Söz konusu varlık alımının miktarının 600 milyar euro civarında olması bekleniyor. Eğer ECB ikinci bir parasal genişleme sürecini başlatırsa bu yeni sürecin detaylarına bakılacak. Yeni varlık alım programının toplam miktarı ve süresine yönelik açıklamalar küresel piyasaların seyrinde etkili olacak.
Bunun yanında ABD'de saat 15.00'da ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyon oranı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusunda bir fikir verdiği için önem arz ediyor.
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