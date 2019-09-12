SON DAKİKA!

12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 325 baz puanlık faiz indirim kararının ardından Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası gecelik borç verme oranının yüzde 0.25'te, politika faizini yüzde 0'da tutarken, mevduat faizini 10 baz puan indirdi ve yüzde -0,50'ye çekti.
1 KASIM'DA BAŞLIYOR
Banka parasal genişlemeye yeniden başlayacağını açıkladı. Banka gerektiği sürece tahvil alacağını duyurdu. Banka varlık alımlarına aralık ayında son vermişti. ECB'nin varlık alımları 1 Kasım'dan itibaren 20 milyar Euro'luk alımla başlayacak.ECB 2008 krizi sonrası 2.6 trilyon Euro'luk varlık alımı gerçekleştirmişti. Analistler ECB'nin 600 milyar Euro'luk yeni bir parasal genişleme dönemi başlatabileceğini öngörmüştü.
DRAGHI'DEN SON HAMLE
Bu 31 Ekim'de görevden ayrılacak ECB Başkanı Mario Draghi'nin en önemli kararlarından birisi oldu. Draghi'nin yerine Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde gelecek.
ECB Başkanı Mario Draghi, haziran ayında yaptığı açıklamada 19 üyeli Euro Bölgesi'nin düşük hızlı büyümesine işaret ederek ekonomiyi canlandırmak için gerekli önlemleri alacaklarını açıklamıştı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidman yaptıkları açıklamalarla büyük ölçekte bir parasal genişlemenin taraftarı olmadıklarını açıklamıştı.
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