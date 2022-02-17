Son dakika haberleri... Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında peş peşe faiz indirimi gelirken yeni yılın ilk faiz kararı geçtiğimiz ay açıklanmış ve faiz kararı sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kuru 13,60 TL seviyelerinde ilerlerken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklama döviz ve altında da belirleyici olarak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'nin alacağı karar için kritik gün gelirken Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat 2022 saat 14.00’te açıklayacak. Öte yandan, AA tarafından Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi de yayınlandı.

İşte, Şubat ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika bilgileri;