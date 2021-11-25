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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıların daha önce ayarlandığına işaret eden Kavcıoğlu, "Bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BANKACILIĞIMIZ DÜNYANIN EN BAŞARILI SEKTÖRLERİNDEN"

"Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"BDDK İLE KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİNDE BULUNDUK"

Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok.

"HER ZAMANKİ GİBİ BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ"

Her şey kendi içerisinde konuşuldu. Bilgilendirdik. Faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör ve BDDK ile çok uyumlu iletişim içerisindedir. Dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yürütmektedir. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimiz, taleplerini değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreci birlikte götüreceğiz.

"DAHA SONRA DA BENZER TOPLANTILARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu toplantılar daha önceden ayrılan toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi."