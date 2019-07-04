Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak yüzde 6 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 6 oranında artacak. Temmuz ayında emekli memur aylıklarına toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşan 1 puanlık kısmı fark olarak yansıtılacak. Bu yılın ikinci yarısında emekli olacak memurların alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 6 oranında artırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanun dolayısıyla kamudan emekli olan uzman tabip ve pratisyen tabiplerin emekli aylıklarına bu yıl ilave zam yapıldı. Geçen yılki kanun uyarınca uzman tabiplere 17.000 gösterge, uzman olmayan tabiplere de 13.000 gösterge tutarında ilave ödeme başlatıldı. Bu kapsamda yılın ilk yarısında emekli aylıklarına ilave olarak sırasıyla 2 bin 220 lira ve bin 697 lira ödeme yapılmıştı. Yeni katsayıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında uzman tabipler aylık 2 bin 353 lira, uzman olmayan tabipler de bin 800 lira aylık ilave ödeme alacaklar. Ancak bu ilave ödemeler emekli ikramiyelerine yansımıyor.

3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYORLAR

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları temmuz ayında diğer memurlarla aynı oranda, yani yüzde 6 artacak. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı temmuz ayında 3 bin 102 lira yerine 3 bin 782 liraya çıkacaktı. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmenin alacağı emekli ikramiyesi de 99 bin 430 lira yerine, 121 bin 235 liraya çıkacaktı.

3600 ek gösterge yürürlüğe girseydi polislerin emekli aylıkları 3 bin 208 lira yerine 3 bin 782 lira; emekli ikramiyeleri de 99 bin 431 lira yerine 121 bin 235 lira olacaktı.

3600 ek gösterge kapsamındaki mesleklerde emekliliği gelen kişi sayısının 250 bine ulaştığı belirtiliyor. Bunlardan yaş haddi dolanlar mecburen emekliye ayrılırken, yaş haddi henüz gelmeyenlerin emeklilik dilekçelerini beklettiği kaydedildi.

Yeni emekli olacak memurların temmuz-aralık döneminde alacakları ikramiye tutarları şöyle: