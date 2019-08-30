Memur maaşları ve emekli memur maaşları uzun tartışmaların ardından 2020'de yapılacak zam oranları belli oldu. Binlerce çalışan ve emekli 2020 yılında ne kadar zamlı maaş alacaklarını merak ediyorlardı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Buna göre memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ocak ayında yüzde 4 oranında artacak. Böylece, yeni yılda en düşük memur maaşı 3 bin 872 lira, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira olacak.

Bakan Selçuk: “Hak-İş ile Zam Konusunda Anlaşmaya Vardık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakanlıktaki Reşat Moralı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Zehra Zümrüt Selçuk, "2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Bakan Selçuk Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 3, ikinci altı ay da yine yüzde 3 zam oranında anlaştıklarını kaydetti.

Bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecek.

Bakan Selçuk, “Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3 bin 500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, “Kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.” hatırlatması da yaptı.

Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “Kamunun genel faydası ve menfaatiyle çatışmayacak şekilde karar verme sorumluluğumuz oldu. Bizler nihayetinde, 82 milyondan oluşan tek bir aileyiz. Bu süreçte kararlarımızı verirken işçimizi de işverenimizi de memurumuzu da tüm çalışanlarımızı aynı anda düşünmek durumundayız. Bunun için hak ve talepleri, bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor; mali ve sosyal dengeleri de her daim gözetiyoruz.” dedi.

ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR

Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1.02 puanı enflasyon farkından oluşuyor.

Dolayısıyla bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.

GENEL MÜDÜR MAAŞLARI

Şu an Genel Müdür maaşları 12.393 TL. 2020 Genel Müdür maaşları ise 12.888 TL'dir.

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI

Şu an Şube Müdürü maaşları 6.515 TL. 2020 Şube Müdürü maaşları ise 6.776 TL'dir.

MEMUR MAAŞLARI (LİSANS)

Şu an memur maaşları 4.014 TL. 2020 memur maaşları ise 4.174 TL'dir.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Şu an öğretmen maaşları 5.022 TL. 2020 öğretmen maaşları ise 5.223 TL'dir.

KAYMAKAM MAAŞLARI (1.SINIF)

Şu an Kaymakam maaşları 11.366 TL. 2020 Kaymakam maaşları ise 11.821 TL'dir.

BAŞKOMİSER MAAŞLARI

Şu an Başkomiser maaşları 6.511 TL. 2020 Başkomiser maaşları ise 6.772 TL'dir.

POLİS MEMURU MAAŞLARI

Şu an Polis memuru maaşları 5.698 TL. 2020 Polis memuru maaşları ise 5.926 TL'dir.

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI

Şu an Uzman doktor maaşları 7.747 TL. 2020 Uzman doktor maaşları ise 8.057 TL'dir.

HEMŞİRE MAAŞLARI (LİSANS)

Şu an Hemşire maaşları 4.871 TL. 2020 Hemşire maaşları ise 5.066 TL'dir.

MÜHENDİS MAAŞLARI

Şu an Mühendis maaşları 6.651 TL. 2020 Mühendis maaşları ise 6.917 TL'dir.

TEKNİSYEN MAAŞLARI

Şu an Teknisyen maaşları 4.178 TL. 2020 Teknisyen maaşları ise 4.345 TL'dir.

PROFESÖR MAAŞLARI

Şu an Profesör maaşları 10.707 TL. 2020 Profesör maaşları ise 11.135 TL'dir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI

Şu an Araştırma Görevlisi maaşları 6.314 TL. 2020 Araştırma Görevlisi maaşları ise 6.567 TL'dir.

VAİZ MAAŞLARI

Şu an Vaiz maaşları 5.220 TL. 2020 Vaiz maaşları ise 5.429 TL'dir.

AVUKAT MAAŞLARI

Şu an Avukat maaşları 6.350 TL. 2020 Avukat maaşları ise 6.604 TL'dir.

Not: Memur maaş tablosunda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temmuz ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.