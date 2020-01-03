Haberler Sosyal Güvenlik SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 emekli ve memur maaş zammı SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emekli aylıkları ne kadar artacak? Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.













SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 emekli ve memur maaş zammı

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