'Düştü' dediği babasını döverek öldürmüş!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti. Güvenlik kamerası görüntülerinden babasını darp ettiği belirlenen İngiliz genç cinayetten tutuklandı.
YOLDAN GEÇENLER İHBAR ETTİ
Olay, dün gece Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Garry James Hallows (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ELİNDEKİ KIZARIKLIKLARDAN ŞÜPHELENİLDİ
Hastaneye olayla ilgili gelen Marmaris Asayiş Büro ekipleri, talihsiz adamın oğlu ve kızının ifadelerine başvurdu. Hallows'un oğlu Ethan Lee Hallows (22), babasının yolda yürürken düştüğünü, sonra kalkmadığını söyledi. Gencin elindeki kızarıklıklardan şüphelenen polis, civar kameraları kontrol ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı.
YUMRUK SONRASI DÜŞTÜĞÜ YERDEN BİR DAHA KALKAMADI!
Olayın meydana geldiği Siteler Mahallesi 242. Sokak'taki kameralara yansıyan görüntülere göre baba, oğul ve kızının yürümeleri sonrasında kızın uzaklaştığı, Ethan Lee Hallows'un babasına yumruk atması ile adamın düştüğü ve yerden bir daha kalkamadığı belirlendi. Arkalarından gelen şahısların ise tepkisizliği dikkat çekti.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla genç adamı "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ethan Lee Hallows, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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