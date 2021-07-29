Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını yola doğru ilerleyince Marmaris-İçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale edildi.
Karayolu trafiğe kapatıldı.
MARMARİS İÇMELER KARAYOLU TEHDİT ALTINDA
Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın sahil kesimi ve Marmaris-İçmeler Karayolu tehdit edecek boyuta ulaştı. Önlem amaçlı ekipler tarafından kapatılan yolda trafik durdu.
Araç geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle sürücüler alternatif yollara yöneldi. Karayolu kenarındaki yangını söndürmek için emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'larda yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. TOMA araçları alevlere su sıkarak müdahale ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi hız kesmeden sürüyor.
TURİSTLER OTELİ BOŞALTTI
Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde çıkan orman yangını ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yangın nedeniyle Armutalan ve Siteler bölgesinde yer alan yaklaşık 20 otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otellerden çıkarılarak güvenli alan olarak kabul edilen sahil bölgesine geldi. Plaja gelen turistlerin yangın nedeniyle oluşan tehlikenin geçeceği süreye kadar burada bulunacakları öğrenildi.
Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistlerin ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti. Yangının içmeler mevkiinin tamamında etkili olduğu, alevlerin Turunç Mahallesi’ne doğru ilerlediği öğrenildi.
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