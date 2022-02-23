Marketteki dehşetin sebebi 2019'daki 'kaza' çıktı!

İHA

Kocaeli'de marketteki tartışmada Belfun Doğramacı ve eşi silahla vuruldu. Kocanın hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıktı. Zanlının, 2019 yılında oğlunun trafik kazasında öldüğü ve Belfun Doğramacı'yı sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KOCA KALBİNDEN, EŞİ KOLUNDAN VURULDU

Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ 2019'DAKİ KAZA ÇIKTI

Olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen şahıs Belfun Doğramacı, 2019 yılında zanlının 19 yaşındaki oğlu B.Ş. ile tatil yapmak için yola çıktı. Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada B.Ş.'nin ölmesi ile Belfun Doğramacı ve zanlı Mustafa Ş. arasında husumet başladı. Oğlunun ölmesinden Belfun'u sorumlu tutan Mustafa Ş.'nin bu sebeple Doğramacı'yı öldürdüğü iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.