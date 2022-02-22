AA

İlçede bulunan bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, iş yerine gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

AA'da yer alan habere göre, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı B.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.