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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Maltepe'de yaşandı! Makas attı, el freni çekip ters yöne döndü

        Maltepe'de yaşandı! Makas attı, el freni çekip ters yöne döndü

        İstanbul Maltepe'de yine makas atan sürücü dehşeti yaşandı. Trafikte araçların arasından makas atarak giden sürücü, daha sonra el frenini çekerek ters yöne döndü. O anlar kameraya yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:29
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        D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde el frenini çekerek ters yöne döndü. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre, bir süre makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde bir anda el frenini çekerek yönünü değiştirdi.

        Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, hafif ticari araç yol kenarında durdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        #makas
        #trafik
        #son dakika
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