Maganda yine yollarda! Önce sopa ile sardırdı sonra aracıyla çarptı

Bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobilin önünü aracıyla kesti.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı sürücüye sopa ile saldırdı ardından da otomobiline binerek sürücünün aracına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

İki sürücü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobilin önünü kesen sürücü, diğer sürücüye sopayla saldırdı. Çevredekiler araya girerek olaya müdahale etti. Kısa bir süre sonra otomobiline binen sürücü, tartıştığı kişinin otomobiline çarptı.

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, daha sonra sürücünün elindeki sopayı tartıştığı kişiye fırlattığı görülüyor.