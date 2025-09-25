Habertürk
        Son dakika: Maden ocağındaki göçükten acı haber | Son dakika haberleri

        Maden ocağındaki göçükten acı haber

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:01
        Maden ocağındaki göçükten acı haber
        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        AA'da yer alan habere göre olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

        Ocaktan çıkarılan madenci Orhan Maskar'ın (44) cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Hastaneye gelen Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu, madencinin ailesine başsağlığı diledi.

        Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 12.15'te göçük ihbarı aldıklarını bildirdi. Eksi 260-360 kotu arasında 5 işçinin göçüğe maruz kaldığına değinen Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Bunlardan 3'ü göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 2 işçimizden biri yaralı olarak kurtarıldı, şuuru açık, hayati tehlikesi yok, az önce ziyaret ettik. Maalesef 1 işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Orhan Maskar işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun."

