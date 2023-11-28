İstanbul'da lodos nedeniyle Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasar oluştu
Bugün etkili olmaya başlayan şiddetli lodos İstanbul'da Ortaköy Camisi olarak da bilinen Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasara neden oldu. Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi.
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.
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Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi.
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Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi. Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu.
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Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.
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