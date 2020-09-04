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DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yakalanıp tutuklanmasının ardından bu kişinin daha önce de birkaç kez yakalandığı ancak mahkeme tarafından bir süre sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Peki bu ne anlama geliyor? Bu kadar üst düzey ve tehlikeli bir terörist neden daha önce bırakıldı? Şimdi yine aynısı mı olacak?

Operasyonu yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özden ile birlikte DEAŞ’ın başka önemli isimlerinin de yakalandığını söylemiş, Ayasofya’ya saldırı ve bazı siyasilere suikast planlarından bahsetmişti.

Ben de Soylu’yu aradım ve sordum. "Daha önce olduğu gibi yine bir süre sonra serbest mi kalacak Mahmut Özden? Daha önce neden böyle olmuş?"

"TAKSİM'DEKİ LGBT DERNEKLERİNE DE SALDIRACAKLARDI"

İçişleri Bakanı şunları söyledi:

"Bu teröristin daha önce alınıp bırakıldığı doğru Nagehan Hanım. Zaten o nedenle buna sözde Türkiye Emirliği vermişler. Biz örgütsel bağlantılarını bilip alıyoruz ancak dijital doküman ve Irak’la Suriye ile yaptığı örgütsel görüşmelerin, somut delillerin ele geçmesi gerekiyor tutulabilmesi için.

Daha önce elde yeterli somut veri olmadığı için serbest bırakmak zorunda kalmıştı mahkemeler maalesef.

Bakın bu kez İstanbul’da kalaşnikof ve başka delillerle yakalandılar. Çok vahim saldırı planları ele geçirdik. Ayasofya ile ilgili DEAŞ’ın saldırı planının yanı sıra İstanbul Taksim’deki LGBT derneklerine de saldırı planlıyorlarmış Nagehan Hanım. Taksim’in ortasındaki bu dernekleri hedef alacaklarmış. Bu planları yaparlarken çok geniş çaplı ve iyi düşünülmüş bir operasyon ile suçüstü yakaladık.

Bursa’da bir kişi iki ayrı kargo şirketi üzerinden biri Uzi marka olmak üzere 2 silah yollamaya çalışırken yakalandı. Bunların hepsini deşifre ettik.

"BAŞKA KRİTİK İSİMLERE DE ULAŞMAK ÜZEREYİZ"

Çok titizlikle büyük bir operasyon yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde başka kritik isimlere de ulaşacağız."

İçişleri Bakanı'na mahkemeler tarafından daha önce Mahmut Özden’in serbest bırakılmasının yargının bir sorunu olup olmadığını da sordum.

"Hayır, hukuken ne yapabilirlerse yapıyorlar. Ancak elde somut bir delil olmayınca yargı ilerleyemiyor. Biz örgüt bağlantılarını kimin ne yaptığını ve ne olduğunu tespit ediyoruz ancak net kanıta ulaşmak zaman alabiliyor. İşte şimdiki operasyonun önemi dijital delillerin ve yurt dışı bağlantılarının da ele geçirilmiş olmasında."