AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

ADANA'DA YAKALANDI

Adana’da yapılan bir operasyon ile yakalanan DAEŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

İstanbul’da bir operasyonla ele geçirilen Hüseyin Sağır isimli DAEŞ militanının sorgusunda edindiği bilgiler ile hareketliliğini mercek altına alan güvenlik birimleri örgütün Türkiye içindeki önemli faaliyetlerine ve isimlere ulaştı.

Sağır'ın yakalanmasının ardından örgütün en üst kademedeki isimlerinden Mahmut Özden'i ise polis Adana’da yakaladı. Özden’in yakalandıktan sonra üzerinde Türkiye’de yapılması planlanan eylemlere dair bazı şifreli belgelerinde yakalandığı öğrenildi.

Planlarda bazı siyasetçilerin kaçırılması ve siyasetçiler üzerinden propaganda yapmayı amaçladıkları ortaya çıktı.