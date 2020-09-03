Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.
SÖZDE EMİR GÖZALTINA ALINMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (48),Adana'da emniyet güçlerince 20 Ağustos’da Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
11 GÜN BOYUNCA İFADESİ ALINDI
Zanlının evinde iki bilgisayar ele geçirildi. Bu bilgisayarlarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü. Zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 11 gün boyunca ifadesi alındıktan sonra 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SÖZDE EMİR 10 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ
Mahmut Özden’in 2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni ve devleti yıkmak, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçe nedeniyle 10 kez gözaltına alındığı, en son DEAŞ adına Suriyeli fırın işletmecilerinden haraç almaktan 2019’un Temmuz ayında gözaltına alındığı ve tutuklandığı, ikinci mahkemede Aralık aylarında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.
BACAKLARINDAN VURDURDU
Mahmut Özden cezaevinden çıktıktan sonra da rahat durmadı. 15 Nisan 2020 akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde H.K. isimli şahıs iki bacağından vuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hastaneye kaldırılan yaralının ifadesini alınca H.K.’yi Mücahit K.’nin vurduğunu, azmettirenin ise DEAŞ sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden olduğunu tespit etti.
İKİNCİ MAHKEMEDE SERBEST KALDI
Ayrıca H.K.’nin ifadesinde kızını bir süre önce Mahmut Özden’in bir akrabasıyla evlendirdiğini ancak bunların DEAŞ adına faaliyet yürüttüğünü öğrenince kızını onların elinden alıp evine geri getirdiğini, bu nedenle Özden’nin adam tutarak kendisini vurdurduğunu söylediği öğrenildi. Polis bunun üzerine Mücahit K. ve Mahmut Özden’i gözaltına aldı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi ancak sevk edildikleri adliyede ikisi de tutuklandı. Mahmut Özden ve yaralamayı gerçekleştiren zanlı ikinci mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ
Polisin sürekli takibinde olan Mahmut Özden cezaevinden çıkınca da DEAŞ adına faaliyet yürütmeye devam etti. Yapılan çalışmalarda cezaevindeyken bile örgüt ile bağını koparmayıp sevk ve idareyi yapmaya devam ettiği öğrenildi. Özden’in terör örgütü üyesi olmak suçlamasından dolayı iki ayrı olaydan 13 yıl hapis cezası aldığı, cezaların Yargıtay’da ve istinafta olduğu belirlendi.
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