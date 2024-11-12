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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı. Ekiplerin yolu temizlemesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:25
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
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        Kocaeli'deki kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Kadıllı mevkisinde meydana geldi.

        İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki marul yüklü kamyon ile Ö.E. yönetimindeki plakalı sabun yüklü TIR çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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        Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada kamyonda ve TIR’da bulunan malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyruğu da oluştu.

        TRAFİK AKIŞI 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolu temizlemesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü.

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