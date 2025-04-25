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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: KÜTAHYA DEPREM İLE PEŞ PEŞE SALLANDI! 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Kütahya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Kütahya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile Kütahya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi: Kütahya deprem ile peş peşe sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Kütahya'da saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 12.17 kilometre derinlikte gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 07:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:06
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        • 1

          Son dakika haberine göre, Kütahya’da peş peşe deprem oldu. Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde, saat 07.29'da 3.9 büyüklüğünde, saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki deprem 8,81 kilometre, 4.6 büyüklüğündeki deprem ise 12.17 kilometre derinlikte kaydedildi. Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

        • 2

          KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Kütahya'nın Simav ilçesinde en büyüğü 4.6 olmak üzere 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

          Saat 07.29'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yerin 11.61 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Saat 10.20'de merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12,17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

          AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

          Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

          Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

          Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        • 5

          SİMAV VE PAZARLAR'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

          Kütahya Valisi Musa Işın, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

          Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

          Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

        • 6

          "STRES BOŞALDI"

          Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

          Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

          "AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

          Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

        • 7

          25 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          Meydana gelen büyük küçük tüm deprem anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

          Bu listeler aracılığıyla depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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