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Diyarbakır'da vahşet! Kumar borcu tartışmasında karısını yüzünden bıçakladı

Diyarbakır'da tam bir vahşet yaşandı. Kentte bir kadın, iddiaya göre kumar borcu nedeniyle tartıştığı kocası tarafından hem yüzünden hem de boğazından bıçaklandı

Giriş: 23.01.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kumar borcu tartışmasında karısını yüzünden bıçakladı! - Diyarbakır Haberleri
Kumar borcu tartışmasında karısını yüzünden bıçakladı!
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DHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29) adlı kadın, iddiaya göre kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından evinde, 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre R.I. adlı zanlı apartmanın 7’nci katındaki evlerinin penceresine çıkarak ‘Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin’ diye bağırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

R.I., gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından eşi ambulansa konulduktan sonra polise teslim oldu. Ş.I., hastaneye kaldırılırken, apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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