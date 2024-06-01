REKLAM advertisement1

İstanbul Küçükçekmece'de bir otele pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, burada bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edilerek, yaralandı. Polis olayla ilgili bombayı atan ce karşılık olarak ateş eden kişilerin aralarında bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını attı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı.

REKLAM Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren ve olayda yaralanan kişinin arasında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Ardından olay sonrasında otelden çıkarak saldırı düzenleyen şahsa silahla ateş ettiği tespit edilen şüphelide yakalandı. Toplam 5 kişinin gözaltına alındığı soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA Küçükçekmece'de dün bir otele el bombası atılması olayının failleri ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren zanlıya silahla ateş eden kişinin aynı gün yakalandığı bildirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medya organlarında "İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi" içerikli haberler yer alması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Dün, saat 11.57'de Yeşilova Mahallesi Değer Sokak'taki bir otele yönelik plakasız ve çalıntı motosikletle gelen şüphelinin el bombasını otel içerisine attığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "El bombası patlamamıştır. Şüpheli kaçmak üzereyken otel içerisinden bir şahsın şüpheliye silahla ateş etmesi üzerine eylemi düzenleyen şüphelinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, bombalı saldırının faili olduğu tespit edilen şüpheliler ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren şüpheliye silahla ateş ettiği tespit edilen kişi, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı." Açıklamada, soruşturmada maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemlerin etkin biçimde yapıldığı kaydedildi.