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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Küçükçekmece 'de 8 katlı bina tahliye edilip mühürlendi | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece 'de 8 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Kanarya Mahallesi'ndeki 8 katlı apartman boşaltılıp mühürlendi. Bir bina sakini "Çatı aşağı indi. Çatıda açıklık var. Gökyüzünü görüyorsun" derken, bir başkası da "Zaten kolonu patladı. Ben binadaki herkese söyledim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:46
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        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
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        Küçükçekmece'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 8 katlı 16 daireden oluşan bina tahliye edildikten sonra mühürlendi.

        Kanarya Mahallesi 1506 Sokak'ta bulunan 8 katlı 16 daireden oluşan binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine yapıdan karot örneği alındı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden görevlendirilen bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından 30 yıllık binanın depreme dayanıksız ve sağa doğru eğimli olduğuna ilişkin rapor hazırlandı. 28 Şubat'ta tahliye kararı çıkartılan binada 3 Mart'ta zabıta ekipleri tarafından kontrol edilerek boşaltıldı. Ancak iddiaya göre, ev bulamadığı için binanın mührünü söküp binada bir süredir yaşamaya devam eden Suriyeli aile, zabıta ekipleri tarafından 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'a kadar süre verilerek binadan çıkarıldı.

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        'EV BULAMADIK'

        Suriyeli Ahmet Kafarcumi, "Birazdan eşyalarımızı alıp çıkıyoruz. Ev baktık, bulamadık. O yüzden şimdi çıkıyoruz. En üst katta 8. katta yaşıyoruz. Biraz korktum ama yok bir şey. Bizim evde toplam 8 kişi yaşıyor. Ev buldum, şimdi çıkıyorum’’ şeklinde konuştu.

        'GÖKYÜZÜNÜ GÖRÜYORSUN'

        Evi boşaltacaklarını belirten Suriyeli Mahmut Çibli, "Ev olmadığı için bulana kadar bu evde kaldık. Şimdi çıkıyoruz. Yukarıda ev bulduk. Evi boşaltıyoruz. Bu bina deprem olduktan sonra çok bozuldu, bir de yağmur yağdığı zaman çatının hepsi bozuldu. Çatı aşağı indi. Çatıda açıklık var. Gökyüzünü görüyorsun’’ dedi.

        ‘KOLON PATLAYINCA BİNADAKİ HERKESE SÖYLEDİM’

        Dairesinde kolon patlaması üzerine binayı boşaltan apartman sakini Emine Bulduk, "Zaten kolonu patladı. Ben binadaki herkese söyledim. Durum böyledir, siz de çıkın dedim. Biz çıkamayız, durumumuz yok dediler. Kimi de evimiz yenilendi, dedi. Onun için çıkamadılar. Önce biz çıktık. Maddi durumum yok, hastayım. Eşim de tek çalışıyor. Çalışanım da yok. Biz mağdur olduk, kiraya çıktık. Böyle olunca da biz apartmandakilere haber verdik" dedi.

        ‘BİNANIN ETRAFINDAKİ HERKES TEHLİKEDE’

        Mahalle sakini Zeynep Oğuz, "Geçen çatıdan küçücük bir parça koptu. Bizim çatımıza bir parça geldi ve çatımızı deldi. O parça koptuğu zaman bina sallandı. Gerçekten çok korktuk. Deprem olmasına gerek yok, bina çok kötü durumda. Kendiliğinden yıkılacak, bu vicdan azabıyla kim yaşayacak. Katliam mı olacak, binanın etrafındaki herkes tehlikede. Bizim bina tek değil. Gerçekten yetkiler ilgilensin istiyoruz. Yeter artık’’ ifadelerini kullandı.

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