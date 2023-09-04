Antalya'nın Serik ilçesinde eski Abdurrahmanlar Mahallesi Muhtarı Tuncer Yıldırım (52), kredi ve miras yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Osman Yıldırım'a (59) av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yıldırım'ın vücudunda, 300'e yakın saçma tespit edildi.

Olay, 25 Ağustos'ta, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Eski Abdurrahmanlar Mahallesi Muhtarı Tuncer Yıldırım, kredi ve miras yüzünden aralarında husumet olan ağabeyi Osman Yıldırım'ın oğlu, yeğeni Adem Yıldırım (27) ile öğle saatlerinde tartıştı. Taraflar daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu.

Tuncer Yıldırım, akşam saatlerinde karşılıklı komşu da olduğu ağabeyinin evine doğru hakaret etti. Ağabeyini sokakta görünce av tüfeğini alan Tuncer Yıldırım ateş etti. Koşarak eve gitmeye çalışan Osman Yıldırım, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Tuncer Yıldırım olay sonrası kaçtı.

Osman Yıldırım'ın oğlu Adem'in ihbarıyla adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Yıldırım'ı, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırım, tedavisinin ardından sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Hastanede tedavisi süren Osman Yıldırım, 3'ü koldan, 1'i karın bölgesinden olmak üzere 4 ameliyat geçirdi. Röntgen çekimlerinde, Yıldırım'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 300'e yakın saçma olduğu tespit edildi. Saçmaların 30'unun riskli bölgelerde olduğu değerlendirildi.

Çekilen bir kredi nedeniyle amcası Tuncer Yıldırım ile babası arasında husumet olduğunu anlatan Adem Yıldırım, "Amcamın krediden dolayı bize borcu vardı. Biz ödemesini istedik ve bununla ilgili tartışma yaşadık. Sonrasında aramız açıldı. Daha sonra miras meselesi yüzünden tekrar alevlendi. Amcam bu olaydan önce tehditlere başlamıştı. Sürekli evin önüne gelip, ölümle tehdit ediyordu. Karakola gittim. Bana bu olayları kaydetmem gerektiği söylendi. Olay günü amcam öğle saatlerinde bize gelip saldırdı. Sonrasında jandarma geldi ve karakolluk olduk. Jandarmaya ölüm tehditleri aldığımı söyledim ve karşılıklı şikayetçi olduk. Akşam saatlerine doğru evin önünde duruyordum. Babam da merkezden gelirken amcam hakaretler etmeye başladı. Bu esnada ben de telefonla kayıt yapmaya başladım ve acil çağrı merkezini aradım. Amcam o esnada evine girerek av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Babamın 'Vuruldum' sesini duydum. Daha sonra 'Baba gelme amcamın elinde tüfek var' diye bağırmaya başladım. Babam da bana zarar gelecek diye koşmaya başladı. Babam koşarken amcam tüfekle bir kez daha ateş etti, babam yaralandı" diye konuştu.

Babasının durumunu anlatan Yıldırım, "Babamı kucakladığımda kafasından ve ağzından kan geliyordu. Gömleğini açtığımda, kan ve saçma izleri görülüyordu. Hemen ambulansla hastaneye götürdük ve müdahale edildi. Doktor, babamın vücudunda 250-300 arası saçma olduğunu, bunların hepsine müdahale edemeyeceklerini söyledi. Saçmaların birçoğu vücut batın bölgesinde, kalp zarında, akciğerde. Şu ana kadar 4 ameliyat oldu. Kendine geldi ama nefes darlığı çekiyor" diye konuştu.

Amcasından şikayetçi olduklarını ifade eden Adem Yıldırım, "Amcam tutuklandı. Direkt öldürmeye teşebbüs etti. Toplamda 5 el ateş etti. Benim de babamın da psikolojisi bozuldu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.