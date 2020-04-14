AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte küresel pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 472 kişi daha arttı ve 119 bin 687'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 920 BİNİ GEÇTİ

Benzer gelişme enfekte sayısında da yaşandı. Dünya genelinde vaka sayısı ise 70 bin artarak, 1 milyon 920 bini geçti. İşte dünyayı kasıp kavuran ve çaresiz bırakan Kovid-19 salgınında, son 24 saatte yaşananlar ve yürek yakan bilanço...

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 23 BİN 644'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD´de, virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433´e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1.535 artarak 23 bin 644'e çıktı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 20 BİN 645 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi. Ülkede aktif vaka sayısının 103 bin 616'ya ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 159 bin 516'ya çıktığı bildirildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 756'YA ULAŞTI

İspanya Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496´ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 756'ya yükseldi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 717 ÖLÜM OLDU

İngiltere´de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu. Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 194'E ÇIKTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 127 bin 854 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle öldü.

RUSYA'DA BİLANÇO ARTTI: 148 ÖLÜM

Rusya'da korona virüsü salgınının (Covid-19) ortaya çıktığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Rekor sayıdaki 2 bin 558 korona virüsü vakası ülkede toplam vaka sayısını 18 bin 328'e çıkarırken ölü sayısı da 148'e yükseldi.

JAPONYA'DA CAN KAYBI 155'E ULAŞTI

Japonya’da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı. Toplam vaka sayısına, karantina gemisi Diamond Princess’ta bulunan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.

AVUSTRALYA'DA DA ÖLÜ SAYISI 61 OLDU

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 61’e yükseldi. 360 bini aşkın kişiye yapılan testler sonucunda 6 bin 322 kişinin de virüse yakalandığı belirlendi.

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İSRAİL'DE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 116'ya ulaşırken, 90 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

ÇİN'DEN 'SIFIR ÖLÜM' AÇIKLAMASI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün 89 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 86 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 464’e, toplam vaka sayısı ise 82 bin 249’a yükseldi. Çin'de dün korona virüs nedeniyle can kaybı yaşanmazken, şu ana kadar 3 bin 341 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.