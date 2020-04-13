Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4.093 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 61 bin 49'a, can kaybının da bin 296'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı bin 296, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 786, toplam entübe hasta sayısı bin 63, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.

Bugünkü test sayısı 34 bin 456, vaka sayısı 4 bin 93, vefat sayısı 98, iyileşen hasta sayısı ise 511 olarak kayıtlara geçti.