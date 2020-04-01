AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Wuhan kentinde, geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bir ilk yaşandı. Küresel pandemide bir günde vaka sayısı 74 bin artarak, 785 binden 859 bine ulaştı. Korku yaratan bilanço bununla da kalmadı. Dün sabahtan bu yana (07.00 itibariyle),37 bin 685 olan can kaybına 4 bin 465 kişi daha eklendi ve toplam ölü sayısı 42 bin 150'ye yükseldi. İşte dünya genelinde şoke eden can kayıpları ve vaka sayıları...

İTALYA'DA CAN KAYBI 12 BİN 428 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428’e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısının 77 bin 635’e ulaştığı belirtilen İtalya'da, 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının da 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığı kaydedildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 464'E ULAŞTI

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ülke olan İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artışla 8 bin 464'e ulaştı. Vaka sayısı da son 24 saatte 9 bin 222 artışla 94 bin 417'ye yükseldi. Açıklanan son ölüm ve vakalara ilişkin veriler, İspanya'da bir günde kaydedilen en yüksek veriler oldu.

ABD'DE CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞIYOR

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 661 kişi artarak 3 bin 890'a yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 21 bin 595 kişi artarak 177 bin 437´ye çıktı. New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo, ABD´nin New York eyaletinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1,218´e ulaştığını belirtti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 1801'E YÜKSELDİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. Ülke genelinde vaka sayısının ise 23 bin 226'ya yükseldiği belirtildi. İngiltere'de 13 yaşında bir çocuğun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 3 BİN 523 OLDU

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktardı.

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İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 898'E ÇIKTI

İran'da, son 24 saatte 141 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898´e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 111 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 44 bin 606´ya çıktığını duyurdu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 67 BİNE ULAŞTI

Virüsün İtalya´da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa´daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya´da vaka sayısı 66 bin 885´e yükselirken; bugüne kadar 775 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

RUSYA'DA DA CAN KAYBI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayısını gizlediğine ilişkin eleştiriler alan Rusya'da ise pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, enfekte sayısının ise 2 bin 199'a çıktığı bildirildi.

ÇİN'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KoronaVirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'de ise dün yalnızca 79 yeni vaka kayda geçti ve 5 can kaybı yaşandığı duyuruldu. Ülkede toplam can kaybının 3 bin 305, vaka sayısı ise 81 bin 518 olduğu açıklandı.

HOLLANDA'DA BİR GÜNDE 175 KİŞİ ÖLDÜ

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 artarak 1039'a ulaşırken, 12 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği Belçika'da yaşamını yitirenlerin sayısı 705'e yükseldi.

AFRİKA'DA 31 ÜLKE SINIRLARINI KAPATTI

Afrika'da Kovid-19'la mücadele kapsamında kısmi ya da tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülke sayısı 18'i buldu. Kıta genelinde 31 ülke sınırlarını kapatırken, 12 ülke de uluslararası uçuşları durdurdu.