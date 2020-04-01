DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkak çekti.

"İÇERİ GİRMEKTEN KORKUYORUM"

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Gaziosmanpaşa PTT Şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim evde çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

"YARDIM ÇIKICAK MI BİLMİYORUM"

Hatice Boğuç ismindeki başka bir vatandaş ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" diye konuştu.

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