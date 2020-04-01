Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkiinde dere kenarına devrildi.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'daki habere göre otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.