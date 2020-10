HABERTURK.COM

İstanbul’da yaşayan bir hastanın ikinci defa Covid-19 hastalığına yakalanması üzerine yapılan bilimsel yayın, dünyada ikinci, Türkiye’de ise birinci olarak literatüre geçti. Prof. Dr. Reşat Özaras, Prof. Dr. İbrahim Özdoğru ve Uzm. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ın 'New Microbes and New Infections Dergisi'ne kabul edilen yayınında; nisan ayında Covid-19 hastalığı geçiren hastanın, Ağustos ayında tekrar Covid-19 hastası olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Özaras, "Covid-19 geçirenlerde oluşan antikorların ne kadar koruyucu olduğu tartışılırken, hastanemiz doktorlarının yaptığı uluslararası yayın, aynı kişinin iki kez Covid-19 hastalığına yakalanabileceğini gösterdi" dedi.

İLK HASTALIĞINDAN 119 GÜN SONRA YENİDEN HASTALANDI

23 yaşındaki bir kadın hasta, 9 Nisan 2020 tarihinde ateş, üşüme, titreme, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı ile hastaneye başvurdu. Ateşi 39°C olarak ölçüldü; boğazında hafif kızarıklık saptandı. Covid-19 PCR testi pozitif bulunan hastaya, Covid tedavisi verildi ve izolasyon önerildi. 10 gün içinde şikayetleri düzelen hastanın 22 Nisan ve 27 Nisan 2020 tarihli PCR testleri negatif bulundu.

Hasta, 4 Ağustos 2020 tarihinde yeniden ateş, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, tat ve koku kaybı ve kas, eklem ağrısı ile başvurdu. Ateşi 38,7°C ölçüldü. Covid-19 PCR testi tekrar pozitif bulunan hastaya yeniden Covid tedavisi verildi. Hastanın tat ve koku kaybı şikayeti 10 günde, diğer şikayetleri 1 haftada düzeldi. 17 Ağustos 2020 tarihinde alınan PCR testi negatif

bulundu.

HERKESTE KALICI BİR BAĞIŞIKLIK OLUŞMAYABİLİR

İlk hastalığından 119 gün sonra tekrar hasta olan bu olgu, Türkiye’de ilk, dünya literatüründe ikinci, kanıtlanmış olgu olma özelliğini taşıyor. Böylelikle hastalığı geçiren herkeste kalıcı bir bağışıklık oluşmayabileceği, insanların tekrar hasta olabileceği ve tedbirlerin herkes için gerekli olduğu vurgulandı.