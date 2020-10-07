17 Ağustos ve koronavirüs arasında ilginç rastlantı!

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

“Covid-19” salgınında gözler gelecek aşı müjdesinde. Hastalığa karşı koruyucu özelliği olan aşı bulunana kadar uyulması gereken kurallar dünyanın her yerinde aynı. 3 önemli kural “Maske, mesafe ve temizlik” olarak sıralanıyor ve bunlar salgınla mücadelenin temel ayaklarını oluşturuyor.

MASKE KULLANIMININ SORUNLARINA DİKKAT!

Maske kullanımı salgının kişiden kişiye ve topluma ulaşmasını önlemede en etkili yollardan biri olarak görülüyor. Ancak maske takmanın da ilk anda akla gelmeyen sorunlara neden olabileceği belirtiliyor. Bu noktada kişilerin en sık karşılaştıkları sorunların başında,“göz kuruluğu” ve “gözlük buğulanması” geliyor. Bu durum görme alanının olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Dünyagöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Efekan Coşkunseven, “Bu sorun, gözlük kullananları gözlüklerden tamamen kurtulmak için lazer operasyonlar, lens ve akıllı göz içi mercek uygulamalarına yönlendiriyor” diyerek devam ediyor; “Salgının dünya gündemine düştüğü ilk aylarda, tüm sağlık sektöründe hastalar endişe yaşayarak randevularını iptal etmişti. Ancak alınan sıkı önlemlerin ardından muayene olmak için hastanelere yeniden ve güvenle gelmeye başladılar.”

GÖZLÜKLERİNDEN KURTULMAK İSTEYENLERDE ARTIŞ VAR

Özellikle yaz döneminin bitmesi ile işbaşı yapanların en büyük sorununun buğulanan gözlükler olduğunu belirten Çoşkunseven, “Konunun bir de güvenlik boyutu bulunuyor. Başta gözlükle araç kullanan; Otobüs, minibüs ve taksi sürücüleri olmak üzere buğulanan gözlük camları birçok kişi için tehlike oluşturmaya başladı. Benzerini 17 Ağustos Depremi'nin hemen ardından gördüğümüz bir duygu ile hastalar ‘Ya gözlüğüme ulaşamaz ve yolumu göremezsem” endişesi ile lazer ve benzeri uygulamalara yönelmişti. Gözlük kullanıcıları içinde olduğumuz Covid-19 döneminde de aynı duyguyu hissediyor ve gözlüklerinden kurtulmak isteyen kitlede ciddi bir artış olması dikkatimizi çekiyor” diyor.

RETİNA SORUNLARI YAŞAYAN ŞEKER HASTALARINA DİKKAT!

Op. Dr. Efekan Coşkunseven, son olarak bir uyarıda bulunarak, özellikle retina sorunları yaşayan ve salgın nedeni ile evde hareketsiz kalan şeker hastalarının hastalıklarının çok hızlı geliştiğini ve asla ertelenmemesi gerektiğini söylüyor. Coşkunseven, çocuklarda sık görülen ve takibi zorunlu olan“Keratokonus” rahatsızlığının da ihmale gelmemesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor.