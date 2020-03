AA

Koronavirüste dün sabah 10 bin 30 olan can kaybına 24 saat içinde, rekor bir artışla, 1367 kişi daha eklenerek 11 bin 397'ye ulaştı. Benzer bir artış vaka sayısında da yaşandı. Dün sabah 244 binlerde olan vaka sayısı 31 bin artışla 275 bine çıktı. İşte dünyayı saran pandemide ağırlaşan bilanço...

İTALYA'DA 1 GÜNDE 627 CAN KAYBI

AA'da yer alan habere göre İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 627 kişi artarak toplamda 4 bin 32'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1433'E ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 1002'YE ULAŞTI

İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, düne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi. Simon, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

FRANSA'DA HAYATINI KAYBEDEN 450 OLDU

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 78 kişinin daha ölümüyle, yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının da 1617 artışla 12 bin 612'ye yükseldiğini belirtti. Salomon, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 210'A YÜKSELDİ

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 56 kişi daha can verdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi. Enfekte olanların sayısı ise 4 bin 835 artarak, 14 bin 322'ye ulaştı. Ülke genelinde en çok can kaybı şu eyaletlerde yaşandı. Washington´da 74, New York´ta 38, California´da 18, Georgia´da 10, Louisiana´da 10, Florida´da 9, New Jersey´de 9...

İSVİÇRE'DE CAN KAYBI 51'E ÇIKTI

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören şirketleri ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı. İsviçre'deki vaka sayısı 4 bin 840'a, can kaybı ise 51'e yükseldi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 253'E YÜKSELDİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, virüsün ikisi çocuk 54 kişide daha tespit edildiği, toplam vaka sayısının 253’e çıktığı bildirildi. Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında "yüksek hazırlık düzeni"ne geçildi. Rusya'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'DE İLK ÖLÜM YAŞANDI

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

S.ARABİSTAN'DA 344 VAKA AÇIKLANDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 344'e çıktığını duyurdu. Bakanlık, virüs tespit edilenlerden 11'inin Fas, Hindistan, Ürdün, Filipinler, İngiltere veya İsviçre'den gelen kişiler olduğunu aktardı.