DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor.

Bebek sahil yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Bebek ve Caddebostan Sahili'ne koştu.

Bebek sahilindeki araç yoğunluğu İBB'nin trafik haritasına böyle yansıdı.

BEBEK YOLUNDA TRAFİK KİTLENDİ

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 13'e düştüğü bugün, Bebek sahil yolunda trafiğin kitlendiği görüldü. Bebek sahilinde otomobiller uzun kuyruk oluşturdu.

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YÜRÜYÜŞ YAPIP, ÇİMENDE OTURDULAR

DHA'da yer alan habere göre benzer tablo Caddebostan sahilinde de vardı. Öğleden sonra sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.

"BİR BUÇUK METRE YAKLAŞMIYORUM"

Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"KOLONYAYLA YIKANIYORUZ"

Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz" diye konuştu.