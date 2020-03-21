Koronavirüs dolandırıcılığı! Bıçaklamadan sonra bunu da gördük! Koronavirüs hırsızlığı! - Haberler

AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 testi bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kentte birçok ev ve iş yerini ziyaret eden polis, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

"TEST İŞLEMİ, 184'Ü ARADIKTAN SONRA YAPILIYOR"

AA'da yer alan habere göre ekipler, “Dikkat!!! Koronavirüs risk taraması, Alo 184’ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156’ya haber vermesini bekliyoruz” yazan broşürleri de dağıttı.

POLİS, EV EV BİLGİLENDİRİYOR

Evinde bilgilendirilen öğretmen Zehra Mercan, yaptığı açıklamada, "Emniyete yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlar bu konuda duyarlı davranmalı. Zor günlerden geçiyoruz, bilinçi olmakta yarar var" dedi. Polisler, uygulama kapsamında maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem aldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, bazı illerde kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan şüpheliler yakalanmıştı.