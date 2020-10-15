Almanya'da yeni Kovid-19 önlemleri!

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Başbakan Angela Merkel, 16 eyaletin başbakanı ile salgın döneminde ilk kez yüz yüze Berlin'de bir araya geldi. Toplantıda korona virüse karşı mücadele kapsamında alınacak önlemler konusunda federal hükumet ve eyaletlerin ortak kurallar oluşturulması konusu ele alındı.
MERKEL'DEN ORTAK ÇABA GÖSTERME ÇAĞRISI
İHA'da yer alan habere göre Başbakan Angela Merkel, eyaletleri korona virüsle mücadelede ortak çaba göstermeye çağırdı. Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda eyalet başbakanlarına hitap eden Merkel, "Cesur bir adım atmak mı yoksa baharda olduğu gibi her hafta tekrar buluşmak mı istiyoruz. İlkbaharda olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın kapanması gibi yeni bir karantinanın kesinlikle önlenmesi gerekiyor" dedi.
RİSKLİ BÖLGELERDE 23.00'TEN SONRA KAPANACAK
Salgının ikinci dalgasının önüne geçilebilmesi için daha fazla maske, daha az temas kuralına dikkat edilmesini isteyen Merkel "Önceliğimiz ekonomiyi çalışır durumda tutmak, okulları ve kreşleri açık durumda tutmak olmalıdır" dedi. Merkel, korona virüs vak'a sayılarının keskin bir şekilde yükseldiği riskli şehir ve bölgelerde saat 23.00'ten itibaren barlar, restoranlar ve kafelerin kapanması konusunda eyalet başbakanlarıyla anlaşmaya vardıklarını söyledi.
ÖZEL KUTLAMALARA KATILIMCI SINIRLAMASI
Merkel, "Bir hafta içinde 100 bin kişi başına 50'den fazla yeni enfeksiyon görülen bölgelerde özel kutlamalar genellikle en fazla 10 katılımcı ve iki hane ile sınırlı tutulacak. Enfeksiyon sayısı 100 binlik yerlerde haftalık 35 yeni vakanın olması halinde bu bölgelerde insanların daha uzun süre yakın şekilde bir araya geldiği durumlarda maske kullanılacak" ifadelerini kullandı.
TATİL KISITLAMASI KARARI ERTELENDİ
Almanya'da geçtiğimiz hafta yurt içinde riskli bölgelerdeki vatandaşlardan tatil yerlerine giriş yapabilmeleri için Covid-19 testlerinin negatif olduğu yönünde belge istenmesine karar verilmiş, aksi halde riskli bölgelerden gelenlerin tatil yerlerine alınmayacağı bildirilmişti. Bugünkü toplantıda söz konusu tedbir kararının uygulanmasının ertelenmesine karar verildi.
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