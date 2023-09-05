"BİZE İLETİLEN TİNA´YI BİRİ BIRAKMIŞ, BİRİ GETİRMİŞ, TESLİM ETMİŞ GİBİ BİR BİLGİ YOK"

Avukat Emre Akkaş, "Şoke edici ve umutlandırıcı bir gelişme. Angela Tina´ya 74.günde kavuştu. Korhan Bey´i de bekliyordu ancak hala ulaşılamadı. Tabi Tina´nın bulunması bu noktada özellikle jandarma arama kurtarma ekiplerinin, onun da desteğiyle Korhan Bey´e ulaşmak için belki bir fırsat. Emniyet güçlerimiz bunları değerlendiriyor, üzerinden herhangi bir iz çıkarsa ya da köpeğin yönlendirebileceği bir yön olursa, değerlendirilecek. Köpeğin yaralanmalı, problemli bir şekilde Angela´ya ulaşmadığı bilgisi iletildi. Köpeğin kendi başına 74 gün sonra gelme ihtimali, farklı ihtimaller de göz önünde bulundurularak, emniyet birimlerimiz farklı bütün ihtimallerle göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Bize iletilen biri bırakmış, biri getirmiş teslim etmiş gibi net bir bilgi yok. Şu bir gerçek ki 74 gün sonra köpeğin eve gelmesi, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Kendisinin gelmiş olması ihtimali dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.