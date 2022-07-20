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İzmir'de aynı aileden 3 kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'köpek besleme' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşette sıcak bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturmada, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıldır husumet olduğu kaydedildi
Köpek besleme katliamından 20 yıllık husumet çıktı!
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AA
Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran'da yaşanan olayda, şüphelilerden Mehmet K. ile hayatını kaybeden Yahya Köşek arasında arsa ihtilafından kaynaklı husumet olduğu belirtildi.
AA'da yer alan habere göre iddianamede, iki aile arasında çıkan olayda şüpheli Ali İhsan K'nin tabancayla ateş ederek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü kasten öldürdüğü, ailenin kızları Filiz Topaloğlu'na da silah doğrultarak tehdit ettiği kaydedildi.
MÜŞTEKİ İFADELERİNDE ÇARPICI AYRINTILAR
Ali İhsan K'nin ağabeyi Mehmet K'nin de sopayla Filiz Topaloğlu'nu başına vurarak yaraladığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, zanlı Ali İhsan K'nin olayın ardından kovalamaca sonucu yakalandığı aktarıldı.
İki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıldır husumet olduğunun müştekilerin verdiği ifadelerde de yer aldığının anlatıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Yıllar öncesinde başlayan ve olay tarihine kadar devam eden arsa ihtilafı nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflardan Ali İhsan K'nin ağabeyi olan Mehmet K'nin temin ettiği silah, şarjör ve mermileri kullanarak olay tarihinde maktuller Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü soğukkanlılıkla ve her birine 5-6 kez ateş edip tekrar şarjöre mermi doldurduktan sonra her birini olay mahallinde kasten öldürdüğü, hatta tanık beyanlarına göre olay mahallinde ölmüş olan maktullerin tekrar yanlarına gelerek yeniden bedenlerine ateş ettiği, olay mahallinde bulunan maktul Yahya ve Meryem'in diğer kızları müşteki Filiz Topaloğlu'na ise silah doğrultarak 'Seni de vuracağım, sana da sıkacağım' diyerek silahlı tehditte bulunduğu kanaatine varılmıştır."
3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ
Şüpheli Mehmet K'nin de olayda kullanılan silahı temin ettiği bildirilen iddianamede, maktullerin öldürülmesine iştirak eden şüphelinin ayrıca sopa ile Filiz Topaloğlu'nu kasten yaraladığı ifade edildi.
Sanıklar Ali İhsan K'nin "kasten öldürme", Mehmet K.'nin de "kasten öldürme suçuna iştirak" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanıkların ayrıca "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istendi.
Fotoğraflar: DHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpek besleme katliamından 20 yıllık husumet çıktı!/son-dakika-kopek-besleme-katliamindan-20-yillik-husumet-cikti-3478976
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