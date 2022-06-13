3 kişiyi öldüren cani mermisi bitince durmuş!

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HaberlerGündem3. SayfaİŞTE O CANİ! Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Komşularını öldürdü, mermisi bitince durdu...
Köpek besledikleri için ailesinden 3 kişiyi öldüren komşu için 'en ağır' cezayı istedi
Türkiye geçtiğimiz hafta tam bir vahşete tanık oldu. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle çıkan tartışmada 3 kişi komşuları Ali İhsan Kılıç (62) tarafından vahşice katledildi. Olayda eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi öldürülen Rıdvan Güçlü (38), "Anneme, babama ve eşime ateş ettikten sonra belki mermisi bittiği için belki de silahı tutukluk yaptığı için olay sırasında 2 çocuğumu evin kapısında tutmaya çalışan baldızımı 'Bekle, seni de çocukları da öldüreceğim' diyerek, tehdit etmiş. 3 ölüm olmasına rağmen, Allah'ıma şükrediyorum. Çocuklarıma bir şey olmadı. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi
Kan donduran olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek (61) 5 gün önce kavga etti.
DHA'nın haberine göre bu kavganın ardından Ali İhsan Kılıç'a ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili yine tartışmaya başladı.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti.
Ağır yaralanan Köşek çifti ile kızı Funda Güçlü, çağırılan ambulanslarla, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Ali İhsan Kılıç, suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin öldürüldüğü olay ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Ali İhsan Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.
ÖNCEDEN DE TARTIŞMIŞLAR
Cinayetin sebebinin ise Köşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Kılıç'ın duruma tepki gösterince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Nevşehirli olan iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı nedenle tartışma yaşadıkları ve bu nedenle evlerinin arasına branda çektikleri öğrenildi. Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, önceki gün Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılınan namaz sonrası Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
ŞEKERİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN OLAY ANINI HATIRLAMIYORMUŞ
Ali İhsan Kılıç ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kılıç'ın emniyetteki ifadesinde Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, olay günü de Köşek ailesinin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini, olay anında şekerinin yükseldiğini ve o anları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
'3 AYRI AMBULANSTA 3'ÜNE DE KALP MASAJI YAPILDIĞINI GÖRDÜM'
DHA muhabirine konuşan Rıdvan Güçlü, "Özel bir bankada güvenlik görevlisiyim. O gün işteydim. Küçük baldızım aradı. 'Enişte yetiş' dedi ve telefon kapandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Eşimi, kayınpederimi ve kayınvalidemi aradım. Ancak hiçbiri telefonu açmadı. Biri 7, diğeri 10 yaşında 2 erkek evladım var. Çocuklarımdan birine bir şey oldu sandım hemen taksiyle eve geldim. Evimizin sokağı çok kalabalıktı. 3 ambulansı görünce çıldırdım. Ambulanslardan birinde babama, diğerinde anneme, bir değerinde ise eşime kalp masajı yapıldığını gördüm. Ambulansın olaydan 40 dakika sonra geldiği söyleniyor. Polis, yaralıları özel araçla hastaneye götürmek isteyen komşularımıza yanlış bir müdahale olmaması için izin vermemiş. Sonuçta ailemi kurşunladılar, bir kaza değil. Acil müdahale edilmesi için bir an önce hastaneye götürülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
'BALDIZIMIN DA KAFASINDA ODUN KIRMIŞLAR'
Yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içerisinde anlatan Güçlü, "Tartışma başladıktan sonra önce babamı, ardından annemi, sonra da eşimi vuruyor. Belki mermisi bittiği için belki de silahı tutukluk yaptığı için olay sırasında 2 çocuğumu evin kapısında tutmaya çalışan baldızımı 'Bekle, seni de çocukları da öldüreceğim' diyerek tehdit etmiş. 3 ölüm olmasına rağmen, Allah'ıma şükrediyorum, çocuklarıma bir şey olmadı. O an baldızım çocuklarımı alıp, eve sokuyor. Kapıyı kapatıp, 'Kimseye açmayın. Camlardan uzak durun' diyor. Baldızım olay yerine dönünce onun da kafasında odun kırmışlar. Şu an durumu iyi" dedi.
'SOKAK KÖPEĞİNE EKMEK SU VERİLİYOR DİYE 3 CAN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?'
Hayvansever bir aile olduklarını belirten Güçlü, "Cins bir köpeğim vardı. Komşular rahatsız olduklarını söylediği için başka birine sahiplendirdim. Bunlarda Allah'ın kulu. Sokak köpeklerine yiyecek ve su veriyorduk. Çevrede okul ve park var. Eğer beslenmezlerse yarın başka çocuklara saldırabilirler. Bu saldırganla hiçbir başka problemimiz yoktu. Aynı köydeniz. Sokak köpeğine ekmek su veriliyor diye 3 can öldürülür mü? Bu zanlı bunu yapabilecek birisi değil. Nasıl böyle bir şeye cesaret etti, bir şey mi kullandı bilmiyorum. Allah bize sabır versin. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Herkesin desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İŞTE O CANİ! Son dakika haberi: İzmir'de korkunç olay! Komşularını öldürdü, mermisi bitince durdu.../son-dakika-3-kisiyi-olduren-cani-mermisi-bitince-durmus-3469384
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