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İzmir'de dehşet! Köpek tartışmasında aynı aileden 3 kişi öldürdü
Son dakika... İzmir'de insanın kanını dolduran bir katliam meydana geldi. Kentin Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62), köpek beslemesi nedeniyle kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek ve onların kızları Funda Güçlü'yü tabancayla vurarak öldürdü
Köpek tartışmasında komşularını katletti! 3 kişiyi öldürdü
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DHA
Kan donduran olay, bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali İhsan K. 4 gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek'e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek tepki gösterdi.
İddiaya göre Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından bugün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Tartışma kavgaya dönüşünce tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı.
Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.
'OLAY TAMAMEN KÖPEK YÜZÜNDEN'
Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Nihal Sarızeybek ise, mahalleye annesini ziyaret etmek için geldiğini belirtip, ""Arka arkaya silah sesleri duyduk, hepimiz çok korktuk" dedi.
OLAY ANI KAYDEDİLDİ
Öte yandan, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Ali İhsan K.'nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpek tartışmasında komşularını katletti! 3 kişiyi öldürdü - Gündem Haberleri/son-dakika-kopek-tartismasinda-komsularini-katletti-3-kisiyi-oldurdu-3467033
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