Aynı aileden 3 kişiyi öldürdü! İşte dehşetin nedeni!

DHA

İzmir'de, dün saat 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta insanın kanını donduran bir dehşet yaşandı.

5 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

DHA'da yer alan habere göre Ali İhsan K. (62) ile Yahya Köşek (61) 5 gün önce kavga etti. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.´ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili yine tartışmaya başladı.

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'ye (37) ateş etti.

YARALILAR KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Köşek çifti ile kızları çağırılan ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis, olayın ardından Ali İhsan K.´yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AİLE ÜYELERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, Ali İhsan K.´nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.

HUSUMETİN NEDENİ: SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK

Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, Yahya Köşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Ali İhsan K.´nın da duruma tepki gösterince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Nevşehirli olan iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı nedenle tartışma yaşadıkları ve bu nedenle evlerinin arasına branda çektikleri ifade edildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri Bilal-i Habeşi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.