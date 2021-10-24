Koca şiddetine kardeşlerden meydan dayağı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca, eşinin ağabeyleri tarafından tekme tokat dakikalarca dövdü.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.

Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri, kocaya saldırdı. Kafede başlayan dayak, sokağa taştı. Kardeşler, kocayı dakikalarca darbetti.

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi, "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.

Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikâyetçi olmadığı öğrenildi.