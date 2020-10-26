"Kitabının etkisinde kalıp öldürdüm" dedi! İşte karar!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, "Melekler ile Yaşamak" kitabının yazarı ve yaşam koçu olan Beki İkala Erikli, İstanbul Beyoğlu’nda, 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili tutuklu yargılanan sanık Sinem Koç, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Sinem Koç, duruşmaya, Sesli ve görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Erikli ailesinin avukatları da duruşmaya katıldı.

Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç.



YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay, raporlar arasında çelişki olduğu gerekçesiyle daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

ADLİ TIP, “CEZA EHLİYETİ TAM” DEDİ

Mahkeme heyeti yapılan son duruşmada, sanıkla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, dava ile ilgili mütalaa verdi. Sanık Sinem Koç’un, “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"KİTABIN ETKİSİNDE KALDIM"

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Sinem Koç, “Ben maktülün yazdığı kitabın etkisinde kaldım. Bu nedenle eylemimi gerçekleştirdim. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bunun için aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, dava ile ilgili kararının açıkladı. Sanık Sinem Koç’u, kasten tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı görülmediği ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığından herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.