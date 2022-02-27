Kiev'de ürkütücü sessizlik

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yoğunlaştırmasının ardından Pazar günü Kiev'deki sokaklar ürkütücü bir şekilde sessiz.

Başkentin güneyinde Pazar günü erken saatlerde büyük patlamalar gökyüzünü aydınlattı, insanlar Rus kuvvetlerinin saldırı endişesiyle evlere, yeraltı garajlarına ve metro istasyonlarına yığıldı.

Bölgeden bir yetkiliye göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov’a girerken, sabahın erken saatlerinde çatışmalar yaşandı.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Vasilkiv'deki bir hava üssünün yakınındaki bir petrol deposundan alevler yükseldi.

İnsanlar güvenli bir bölge ararken, kentte 39 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı.

150 binden fazla Ukraynalı Polonya, Moldova ve diğer komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler, çatışmalar artarsa ​​sayının 4 milyona çıkabileceği konusunda uyardı.