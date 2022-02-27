Zelenskiy: İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar

SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çok önemli açıklama... "Canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar" - Rusya Ukrayna son durum

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Dün gece çok acımasızcaydı' diyen Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar, ambulanslar dahil" dedi.

Zelenskiy, "Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN YAPTIĞI ŞEY İNTİKAM ALMAK"

Zelenskiy, "Rusya'nın yaptığı şey intikam almak. Ukrayna'daki şehirleri daha çok bombalamayı planlıyorlar. Kasten insanlarının canını acıtmayı tercih ediyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı canice davranışları 'soykırım' simgesi. Dünya, Rusya'nın Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy hakkını yok etmeli." dedi.

Rusya'nın müzakere teklifine ilişkin konuşan Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus'tan saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi. Ukrayna'ya saldırılmayan bölgelerde görüşmeye hazırız" dedi.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.